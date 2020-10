Présidentielle américaine : la RTBF vous propose une offre exceptionnelle aux couleurs des USA

Pour que vous puissiez suivre aux mieux l’élection présidentielle américaine 2020, la RTBF vous informe chaque jour et adapte ses programmes sur ses chaînes TV. Au menu : une pléiade de documentaires, d'émissions spéciales et de films pour mieux comprendre les enjeux, le fonctionnement de la démocratie et l’histoire politique de la première puissance mondiale.