"Police de caractères : Post Mortem" : un téléfilm inédit avec Clémentine Célarié

Après avoir enquêté sur un meurtre dans une usine, le duo Poquelin et de Beaumont se retrouvent cette fois face à un meurtre déguisé en suicide qui se révèle être un suicide déguisé en meurtre dans un lycée hôtelier de la banlieue lilloise. Les deux agents sont embarqués au cœur d’une vengeance où chaque vérité en révèle une autre plus glaçante à chaque fois.

Le duo explosif formé par Clémentine Célarié et Joffrey Platel est de retour dans Police de caractères ! Ensemble, et malgré leurs différences, ils vont mener une enquête d’une efficacité redoutable. Un épisode intitulé Post mortem coproduit par la RTBF à découvrir ce jeudi 4 février sur La Une !

Après avoir joué la directrice de l’information d’une chaîne de télévision en 1994 dans La Vengeance d’une blonde, et plus récemment une avocate dans Lebowitz contre Lebowitz, Clémentine Célarié s’est retrouvée l’année passée dans un rôle qui semble taillé sur mesure pour elle : celui de Louise Poquelin, flic populaire qui s’associe à Etienne de Beaumont (joué par Joffrey Platel), flic aux origines aristocratiques, pour mener l’enquête dans un téléfilm "feel-good". Elle remet le couvert cette année pour un nouvel épisode intitulé Post Mortem. L’actrice explique pouvoir apporter, à l’aide du réalisateur Gabriel Aghion, sa vision décomplexée de la femme : elle assume son âge, elle a un amant plus jeune qu’elle, l’important pour elle est de simplement bien faire son travail, le tout avec un caractère bien trempé.