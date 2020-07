"Plonger", un film bouleversant de Mélanie Laurent sur La Une

C’est l’histoire d‘un amour total entre César (Gilles Lellouche) et Paz (Maria Valverde).

Paz, photographe espagnole, nourrit une soif de rencontres, d’expériences et de voyages, alors que César, ex-grand reporter de guerre, souhaite à l’inverse s’extraire du tumulte du monde, fonder une famille et vivre tranquille. Ainsi, lorsqu’ils apprennent que Paz est enceinte, leur réaction à tous deux est totalement différente. De son côté, César est fou de joie alors que Paz est terrifiée. Plus la grossesse progresse, plus Paz se sent étouffée par sa condition. César ne comprend pas et sent sa compagne lui échapper de plus en plus. Lorsque celle-ci accouche finalement, elle quitte la maison et n’y revient pas. Perdu et désœuvré, César se retrouve seul avec leur fille.