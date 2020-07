Plongé dans les coulisses du trafic d’aérien.

" Dans les coulisses du trafic d’aérien " nous emmène à la découverte des enjeux de demain pour le secteur aéronautique. Un documentaire de Nadine Kuhn&Guillaume Couret à voir en exclusivité sur Auvio.

L’un des objectifs de secteur aéronautique est de doubler sa flotte pour 2030. Cela représente de gros enjeux économiques mais aussi technologiques. Quelles sont les solutions imaginées par le secteur pour répondre à cet objectif ?

Ingénieurs et spécialistes travaillent d’arrache-pied pour pallier les problèmes de saturations, en l’air et sur terre et ainsi éviter les retards. Aujourd’hui, 90% du trafic long-courrier est réparti sur seulement 50 mégalopoles dans le monde.

Comment faire pour fluidifier le trafic au sol et à bord des avions ? Comment résoudre la problématique des bagages égarés ; aujourd’hui un bagage par seconde est perdu. Comment répondre à la pénurie de pistes ? Quel aménagement pour que l’automatisation des contrôles soit la pratique de demain ? Comment réguler les flots attendus de passagers lors des différentes étapes, du desk d’enregistrement à la salle d’embarquement, alors que les usagers actuels s’impatientent déjà de la lenteur des procédures ?

Dans le monde, des programmes comme SESAR pour l’Europe ou NextGen pour les Etats-Unis préparent l’aviation civile de demain à cet afflux massif de vols. Quels moyens seront déployés pour assurer plus de décollages et d’atterrissages d’avions sur des aéroports dont les plus importants sont déjà au seuil de saturation ?

Autant de défis à relever et de solutions innovantes à mettre en place pour faciliter le voyage aux usagers.