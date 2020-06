Dans les coulisses de la plus luxueuse des places parisiennes

C’est un joyau au cœur de Paris… Une place dont le prestige date du roi Louis XIV. Aujourd’hui encore, la Place Vendôme demeure un endroit mythique avec ses palaces, sa haute joaillerie et ses boutiques de luxe... Une place royale, unique en Europe, reconnue dans le monde entier. "Place Vendôme, les coulisses du luxe" part à la rencontre de ceux qui font sa renommée et vivent au rythme de la place. Au programme : découverte de ses coulisses et de ses endroits secrets.

Depuis près de 200 ans, la place Vendôme est devenu le sanctuaire des plus grands joailliers. Les bijoux de luxe qui font la réputation du quartier se fabriquent dans des lieux tenus confidentiels. Des pierres précieuses d’une valeur inestimable y sont manipulées. Les artisans se doivent donc de travailler dans le plus grand secret.

Les clients prestigieux apprécient la proximité des hôtels de luxe de la place Vendôme. Les plus grandes stars du monde y séjournent régulièrement. Les VIP de ces hôtels sont tout particulièrement chouchoutés par les palaces. Un accueil exceptionnel leur est réservé à chaque passage.

Et avec de tels fortunes dans le quartier, la sécurité sur la place Vendôme est une priorité. Après les braquages qui se sont succédé ces derniers mois, elle est devenue une obsession. Un plan anti-hold up a été mis en place. Le quartier est sous haute surveillance.

