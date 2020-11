Pierre Marcolini était l'invité de "Les Belges : Toujours la frite !"

Pierre Marcolini, qui a récemment reçu le prix de Champion du Monde de Pâtisserie (rien que ça), a abordé la célébration en temps de crise. A-t-il fait profil bas ? Bien du contraire ! Ce prix met, selon lui, la Belgique à l'honneur et permet d'apporter un vent de fraîcheur durant ces temps difficiles. Ça fait du bien d'entendre autre chose dans l'actualité, ça fait du bien d'entendre que la Belgique a du talent !

Selon lui, le métier de chocolatier ou de pâtissier permet de procurer de l'émotion. Quoi de plus important durant cette période si compliquée ? Le chocolat traverse les pays et est universel, il illumine le visage des individus et c'est ce pourquoi il fait ce métier.

Pierre est une personne qui, dès sa tendre enfance, rêvait de liberté. Vivre un confinement comme nous le vivons actuellement, bien évidemment, il ne l'envisageait pas. Le monde proposé aujourd'hui aux enfants et adolescents est aux antipodes de ce qu'il a pu vivre en étant plus jeune.

Par ailleurs, le monde proposé aux indépendants ou aux travailleurs de n'importe quel secteur n'est pas plus positif que celui dans lequel vivent les enfants actuellement. En effet, à titre d'exemple, avec les fêtes qui arrivent, le confinement crée un véritable sentiment de désarroi chez tous les artisans pâtissiers et chocolatiers du pays. La vision de l'avenir est floue et c'est dramatique pour tous les entrepreneurs qui ne savent que répondre à leurs employés quand ils leur demandent : "que faisons-nous pour les fêtes" ?