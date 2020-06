Pierre Kroll sort un livre avec des dessins sur notre vie confinée

Dessinateur et caricaturiste belge, Pierre Kroll est un artiste incontournable. Il est le dessinateur attitré de deux journaux belges et il dessine en direct en télévision tous les dimanches sur la RTBF. Depuis 2015, il propose aussi des spectacles d’humour pour raconter son métier.

Il n’a pas perdu une minute durant ces derniers mois puisqu’il nous propose un livre composé de 200 dessins qui racontent notre vie confinée, son impact sur nos comportements, nos questionnements, les décisions des autorités et nos réactions… C’est une première pour Pierre Kroll qui n’a jamais autant dessiné sur le même thème. Avec son regard critique et son humour habituel, il propose un livre d’observation sur cette période particulière et difficile.