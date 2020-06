Philippe Lacheau et Tarek Boudali ne se quittent jamais, à la vie comme à l’écran

Sortie en 2017, cette comédie rassemble à nouveau les deux comédiens après “Babysitting 2”. Mais cette fois, c’est au tour de Tarek Boudali de mettre en scène Philippe Lacheau. Dans une interview accordée à Allo Ciné il se confie : "J’ai toujours eu l’envie de réaliser, mais pour être honnête, je ne me voyais pas le faire si tôt. Je me disais que je devais attendre d’avoir plus d’expérience, et surtout d’avoir la bonne idée. Il fallait que ça se fasse naturellement. Pas que ce soit calculé ou programmé. Mais quand j’ai commencé à écrire ce scénario, très vite les images me sont venues en tête". En effet, c’est avec “Epouse moi mon pote” qu’il signe sa première réalisation.