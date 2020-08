People : De nouvelles révélations sur le début de l’idylle entre Angélina Jolie et Brad Pitt

L’histoire que l’on connaît est la suivante : Angélina et Brad se sont rencontrés sur le tournage de "Mr & Mrs Smith" en 2005, ils sont tombés amoureux et ont mis du temps à comprendre ce qu’il se passait entre eux. Brad Pitt qui était marié à l’époque avec Jennifer Aniston, a quitté cette dernière pour vivre ensuite son histoire avec la belle Angelina.

Sauf qu’un témoignage vient contredire cette version parfaite. Mark Behar, l’ancien garde du corps d’Angelina Jolie s’est confié dans le US Weekly. Selon lui, Brad Pitt n’a pas attendu de quitter son épouse pour commencer sa fougueuse histoire : " Angelina Jolie et Brad étaient constamment en train de rire et de flirter [sur le tournage du film]. Ils agissaient comme des écoliers qui avaient le béguin l’un pour l’autre, c’était très mignon ". Le garde du corps affirme les avoir surpris plusieurs fois durant des moments intimes dans leurs loges-caravanes.