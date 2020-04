Patrick Bosso (Marseille) détend l’atmosphère avec humour durant le confinement

Dans la comédie “Marseille” découvrez l’histoire de ces deux personnages attachants. Devant l’insistance de son frère Joseph (Patrick Bosso), qu’il n’a pas revu depuis 25 ans, Paolo (Kad Merad) se résout à abandonner quelques jours sa vie calme et harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille au chevet de son père accidenté. Il part donc, son fils sous le bras, bien décidé à ne pas s’attarder dans cette ville qu’il a fui, des années plus tôt, à la suite d’un drame. Il n’imagine pas que l’affection de sa famille retrouvée, sa rencontre amoureuse avec une jeune femme et la solidarité joyeuse et simple des Marseillais le réconcilieront avec cette ville qu’il n’aurait jamais voulu quitter…