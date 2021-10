"Patients" : un regard tendre sur le handicap signé Grand Corps Malade

Alors que son idée était juste d'écrire, lorsque le texte est finalisé, Grands Corps Malade ne se voit pas le confier à quelqu'un d'autre pour le réaliser. "Quand tu écris chaque scène, chaque dialogue, que tu imagines beaucoup de choses, que tu as déjà quelques partis pris de réalisation qui naissent dans un coin de ta tête, tu as du mal après à lâcher le bébé, à donner le scénario à un réalisateur en disant : 'Va faire ton film'", confie-t-il à Tellement Ciné lors de la sortie du long-métrage. N'étant pas réalisateur, le slameur choisit un partenaire de choix pour co-réaliser le film : son ami Mehdi Idir qui réalise tous ses clips depuis une dizaine d’années.

C'est d'abord dans un livre sorti en 2012 que Grand Corps Malade livre son histoire avec la fougue de sa prose que l'on connait si bien. Cinq ans plus tard, il décide de faire revivre son bouquin en le transformant en scénario, juste histoire de se "frotter à un nouveau type d’écriture" . Il partage la rédaction de ce scénario avec Fadette Drouard (qui écrira ensuite Hibou de Ramzy Bédia et Papicha de Mounia Meddour).

Ce premier long-métrage est d'abord l'histoire de Ben, jeune adulte se retrouvant tétraplégique incomplet après un accident de piscine. Le jeune homme est envoyé dans un centre de rééducation pour handicapés lourds. Il y fait d'abord la rencontre de Jean-Marie, un aide-soignant extrêmement jovial. Ensuite François, le kiné qui va l'accompagner jusqu'à sa sortie. Mais il y aura surtout Farid, Toussaint, Steeve et Samia, quatre membres du centre avec qui Ben va développer une amitié hors du commun.

Pour trouver cette alchimie, la production a vu près de 400 personnes avant de trouver sa "dream team" : Pablo Pauly dans le rôle de Ben, Soufiane Guerrab dans celui de Farid, Moussa Mansaly (Toussaint), Franck Falise (Steeve) et Nailia Harzoune (Samia). "Ces acteurs sont notre plus grande fierté. On voulait que ce ne soit pas des acteurs très connus, pas des têtes d’affiche (...) Ils sont fabuleux, ils sont beaux, ils sont drôles, ils sont touchants, ils sont émouvants", explique Grand Corps Malade.

Outre ce quintet, la force de Patients est "d'oser" l'humour et le second degrés malgré le tragique de son histoire. "Ils passent à peu près deux heures à se vanner dans tous les sens, il y a un vrai 'humour handicapé'. C’était notre principal critère de réussite". Nommé à quatre repises aux César 2018 et ayant engendré près d'1,3 millions d'entrées en France, Patients est un véritable succès, à (re)découvrir ce samedi 16 octobre à 20h55 sur La Une et Auvio.