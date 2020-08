Participez à Culture Club le talk-show culturel de Tipik !

Vous avez entre 20 et 45 ans, vous avez envie de participer à une expérience plateau ? Rencontrer du monde, voir l’envers du décor d’une émission Télé ?

La RTBF vous propose plusieurs dates pour assister en tant que spectateur, à Culture Club le nouveau talk-show culturel de Tipik.

Cécile Djunga et sa bande de potes discuteront avec vous de cinéma, séries, musique et jeux vidéo, avec humour et audace.

L’expérience vous tente ? N’hésitez pas à compléter ce sondage ! On vous attend nombreux et motivés. Une rencontre enrichissante alliant dérision et bonne humeur, sera au rendez-vous !