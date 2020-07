Partez à l’aventure sur OUFtivi avec le célèbre et courageux chien-loup, Croc-Blanc !

Croc Blanc est l’histoire d’une rédemption. Chien par sa mère et loup par son père, Croc Blanc doit faire face à la disparition de son père et à la famine. Quand il fait la rencontre d’une tribu indienne, le chien-loup découvre le monde des hommes et se retrouve confronté à la jalousie et la haine de ses congénères, les autres chiens de la tribu… Sauvé par un couple juste et bon des griffes d’un homme cruel, il devra apprendra à maîtriser son instinct sauvage pour devenir leur ami.