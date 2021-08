Omar Sy, l'une des personnalités préférées des Français, nous trace son parcours

Qui est véritablement Omar Sy ? La personnalité préférée des Français accepte pour la première fois de se raconter dans un documentaire signé Black Dynamite. Il est aujourd'hui une icône - sa réussite illustre un "rêve français" - ; il est tout à la fois acteur, père et fils, et engagé dans plusieurs causes humanitaires. Les décisions qu'il prend dans chacun de ces domaines structurent un homme que peu connaissent.

© Tous droits réservés

La banlieue, la condition d’immigré, la nouvelle génération d’humoristes, le doute, la comédie, le succès … il raconte. Avec simplicité et sincérité, Omar Sy met aujourd’hui des mots sur son identité, son parcours d’enfant, d’ado et d’homme. Il a saisi SA chance, est sorti des clous, a tracé son chemin. Aux côtés de Jamel Debbouze qu’il connaît depuis l’enfance. Avec Fred Testot, avec qui il forme le duo comique " Omar et Fred ". Avec sa femme Hélène. Avec le film " Intouchables " qui lui ouvre les portes d’Hollywood mais qui pèse aussi sur sa famille. La force de ce documentaire, c'est aussi son casting. Hélène Sy, Jamel Debbouze, Nicolas Anelka, Mathieu Kassovitz, Eric Toledano et Olivier Nakache, François Cluzet, DJ Snake, Roshdy Zem, Leïla Bekhti, Coach Joe, Carl Weathers, Michel Denisot, Colin Trevorrow, Mouloud Achour, Akhenaton, Kevin Hart, etc.