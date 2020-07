Odile Vuillemin interprétera la mère de Grégory Lemarchal dans son biopic

Au niveau du casting c’est Mickaël Lumière, dont la ressemblance avec Grégory Lemarchal est troublante, qui jouera le rôle du chanteur. Ses parents seront interprétés par Odile Vuillemin et Arnaud Ducret (Parents, mode d’emploi). Karine Ferry, la compagne de Grégory Lemarchal sera jouée par Candice Dufau (Plus belle la vie). Pour les passages autour de la Star Academy, Nikos Aliagas interprétera son propre rôle quant à Kamel Ouali c’est Alexis Loizon (Demain nous appartient) qui jouera le chorégraphe.

Intitulé “Pourquoi je vis”, le téléfilm a été tourné et réalisé par Laurent Tuel début 2020. Il revient sur le parcours et le combat du chanteur Grégory Lemarchal décédé en 2007 de la mucoviscidose.

La famille et les proches de Grégory Lemarchal soutiennent le téléfilm. Karine Ferri notamment s’est confiée à ce sujet dans une interview de Puremedias : “À partir du moment où on peut parler de la cause et donner un gros coup de projecteur sur nos engagements, c’est très bien. Encore une fois, cela nous permet de mettre en avant l’association, de faire de nouveau des appels aux dons dont on a besoin puisque notamment la rénovation des services de pneumologie coûte beaucoup d’argent […] Au-delà de ça, c’est également un destin hors du commun. Son talent et son humanité ont touché tous les Français”.