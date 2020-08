Nos célèbres petits hommes bleus à l'honneur dans "Bons baisers de la planète schtroumpf"

À l'origine, ces petits êtres bleus, créés par Peyo il y a un peu plus de de 60 ans, ne devaient que passer dans une aventure de Johan et Pirlouit. Ils se sont ensuite rapidement imposés comme des personnages à part entière et ont conquis le monde... Bienvenue dans la planète schtroumpf !

Les Schtroumpfs ont fêté leur 60e anniversaire en 2018. Schtroumpfs, Smurfs, Pitufos ou encore Lan-shin-lLings : ils sont connus dans toutes les langues et dans le monde entier. Mais que sait-on vraiment de ces lutins bleus hauts comme trois pommes, qui sont passés de personnages secondaires de BD à icônes mondiales ? Pour tenter d'y répondre, le réalisateur Jean-Marc Panis nous embarque dans un road-trip à travers le monde (Bruxelles, Los Angeles, Paris).

"Bons baisers de la planète schtroumpf" un documentaire sur la formidable histoire de la petite tribu bleue à voir le lundi 10 août à 22h40 sur lLa Une.