Non, Manon Lepomme n'ira pas chez le psy ce jeudi 14 mai!

Manon Lepomme n'ira pas chez le psy ! - Manon Lepomme - "Non, je n'irai pas chez le psy" -... Manon Lepomme est une comédienne belge à la répartie dévastatrice. Son autodérision est sans limite et sa spontanéité déconcertante ! Vous pensez que Manon est excessive ? Non, elle est juste entière ! Au lieu d'aller chez le psy, elle choisit de se raconter sur scène. Elle évoque, entre autres, sa lutte contre une gourmandise maladive, l'Alzheimer de ses grands-parents et son ancien métier de prof. Le tout avec humour et folie! L'humoriste vous propose de passer votre jeudi soir en sa compagnie avec son spectacle "Non, je n'irai pas chez le psy", enregistré au Forum de Liège.