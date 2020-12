"Noël ensemble à 11 millions" : Ophélie Fontana et Patrick Weber vous proposent une émission événement à l’occasion du réveillon

La veille de Noël, La Une, RTL-TVI, Eén et VTM diffuseront en même temps et en direct un programme visant à véhiculer un message d’espoir, de lumière et de connexion. À cette occasion, La Une proposera une émission spéciale présentée par Ophélie Fontana et Patrick Weber. Vous pourrez y découvrir notamment des prestations d’artistes belges dans des lieux féériques, des images aériennes d’une Belgique scintillante et des témoignages de citoyens. Un moment commémoratif national pour l’ensemble des victimes du coronavirus, ainsi qu’une contribution de la famille royale sont également prévus au programme. Le discours de Noël du Roi Philippe sera un moment particulièrement attendu de cette émission spéciale.

Si nous menons tous des vies bien différentes, nous avons toutefois un point commun : nous aimons passer les fêtes de Noël avec notre famille et les êtres qui nous sont chers. Cette année, la crise sanitaire nous oblige à changer nos habitudes. Pour montrer toutefois que nous continuons de penser à nos proches et que, malgré la distanciation obligatoire, nous restons tous reliés, le 24 décembre nous fêterons Noël ensemble à 11 millions sur les quatre grandes chaînes nationales de télévision. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la campagne des autorités fédérales " La Belgique. Autrement phénoménale " qui fait rayonner l’image du pays, tant à l’intérieur des frontières qu’à l’étranger. C’est déjà sous cet emblème visant à valoriser ce que la Belgique a de meilleur à offrir dans différents domaines que le programme du 21 juillet de cette année avait été imaginé.