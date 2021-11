"Noël à tous les étages" : la comédie romantique qui réchauffe le cœur

Caroline Anglade, Lannick Gautry, Max Boublil, Jarry et Marie-Anne Chazel se donnent la réplique dans une coproduction RTBF qui sent bon le sapin ! Un cadeau de Noël avant l'heure à découvrir en deux parties le jeudi 2 décembre à 20h30, sur La Une et Auvio.

Le soir de Noël, on veut que tout soit parfait. Or souvent, tout nous échappe… C’est le moment où chacun pose un regard lucide sur sa vie, qu’elle soit belle ou compliquée. Au 101 de l’Avenue de Trudaine, Noël sera un peu particulier cette année. Dans cet immeuble parisien, cohabitent des gens qui se connaissent à peine, qui se chuchotent de tous petits "bonjour" en sortant leurs poubelles ou en allant travailler.