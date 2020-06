“Mystère à la tour Eiffel” promet une immersion dans le Paris de la belle Epoque

La collection de "Mystères à Paris" vous promet une immersion exceptionnelle ces prochaines semaines. Cette série de téléfilms français montre le Paris de la belle époque. Sous forme de thriller, chaque mystère vous fait découvrir un lieu Parisien bien connu (La tour Eiffel, l’Opéra, Le Louvre, La place Vendôme,..).

Réalisé par Léa Fazer, "Mystère à la Tour Eiffel" raconte ceci : En marge de l’ouverture de la Tour Eiffel lors de l’exposition universelle de 1889, trois ingénieurs des entreprises Eiffel sont tués dans des circonstances obscures. Fille de l’un d’eux et récemment divorcée, Louise Massart choque la bonne société par son désir de liberté et se retrouve injustement accusée du meurtre de son père. Internée à la Salpetrière, elle va découvrir grâce à l’hypnose que la clef de l’affaire se trouve en elle, et trouver enfin la force de faire accepter sa différence.