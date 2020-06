Mylène Demongeot (Fantomas) au casting d’un film avec Kev Adams et Gérard Depardieu

Lorsque Mylène Demongeot a appris la fin des tournages du film, elle a rejoint sa maison et s’est écroulée. Elle a raconté cette histoire à France Dimanche : “J’étais particulièrement essoufflée et je ne comprenais pas bien pourquoi. Mais bon, j’ai malgré tout repris le chemin des tournages. J’étais si heureuse de faire ce film de Thomas Gilou, MDR (qui signifie " mort de rire " ou " maison de retraite " selon son âge !), sur un très bon scénario de Kev Adams et Catherine Diamant, avec comme partenaire Gérard Depardieu. Une chouette comédie sur le conflit entre les jeunes et les vieux ! On a commencé le tournage, puis le confinement a tout arrêté. J’ai donc rejoint ma ferme à la campagne… et je me suis écroulée !”