Muriel Robin en trois rôles marquants

Héroïne de la nouvelle série "Mon Ange", celle qui a percé en tant qu'humoriste s'est aussi illustrée dans des rôles dramatiques et forts. Retour sur trois d'entre eux.

Diffusée sur La Une les jeudis 28 octobre et 4 novembre, Mon Ange raconte le récit de Suzanne, une mère dont la fille a disparu il y a huit ans. Suite à une photo trouvée dans un vieux journal, Suzanne part à sa recherche dans un village où chaque habitant semble cacher de lourds secrets. Sombre, solitaire, presque mutique et résignée, ce personnage de mère en détresse est sublimé par la performance tout en justesse de Muriel Robin.

Le tournage de ce téléfilm a bouleversé Muriel Robin : "Je n'ai pas dormi après la scène du coup. Olivier Marchal [l'interprète de son mari Norbert] était tellement désolé d'être brutal, il s'excusait sans arrêt. J'avais des bleus partout, mon corps vivait ce que certaines vivent et je me sentais liée à elles", confiait-elle au Soir Mag en septembre dernier. Lors d'une masterclass donnée à Séries Mania en août 2021, l'actrice a expliqué s'être véritablement engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes suite à son rôle marquant dans cette fiction choc.

Inspiré de la très médiatisée "affaire Jacqueline Sauvage", ce film de Yves Rénier reconstitue l'histoire de cette mère de famille, victime de violences conjugales et ayant abattu son mari après une violente dispute en 2012. Condamnée à une peine de 10 ans de prison, un mouvement voit le jour pour défendre l'idée qu'il s'agissait de légitime défense. Après une longue mobilisation et médiatisation, le Président de la République François Hollande lui accorde la grâce présidentielle en janvier 2016.

En 1947, à Loudun, Marie et Léon Besnard fêtent leurs dix-huit ans de mariage. Marie surprend des gestes déplacés entre Léon et sa meilleure amie, Louise. Peu après, Léon tombe malade et meurt. Louise confie à un ami, que Léon était persuadé d'avoir été empoisonné par son épouse. À Paris, Simone Roulier, une journaliste stagiaire, décide de couvrir l'affaire.

Le téléfilm franco-belge "Marie Besnard, l'empoisonneuse", relate cette affaire judiciaire qui mobilisa la France entière pendant toute une décennie et reste à ce jour l'une des plus étranges énigmes d'empoisonnement. Ce rôle vaudra à Muriel Robin l'International Emmy Awards de la Meilleure actrice à New York en 2007.