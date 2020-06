Mother Ocean, une grossesse au milieu des dauphins

Mère Océan conte l’histoire de deux passionnés de la mer, Leina Sato et Jean-Marie Ghislain, sauvés par leur amour pour les cétacés. Ces deux plongeurs amoureux des océans, sont sur le point d’avoir un enfant. Ce documentaire délicat raconte cette grossesse incroyable au plus près des animaux marins. A voir en exclusivité sur Auvio.

Leina plonge en apnée avec les dauphins et les baleines depuis qu’elle a 12 ans. Elle rencontre Jean-Marie, un photographe et conférencier Belge qui travaille sur les requins. Quelques mois plus tard, Leina tombe enceinte. Ainsi nous suivons Leina du cinquième au neuvième mois de grossesse, qui plonge dans un voyage initiatique qui a pour but de célébrer sa grossesse avec la mer. Ensemble, ils vont parcourir les mers pour préparer l’arrivée du bébé parmi les peuples premiers des océans.

Elle nous emmène en Polynésie française, à la rencontre des baleines brosses où l’on peut entendre leur chant si particulier, à l’île Maurice observer les cachalots à l’allure impressionnante et aux Bahamas, nager avec un groupe de dauphin en liberté.

Sous la caméra de Jan Kounen et Jean-Marie Ghislain, les fonds marins révèlent leur beauté, ils parviennent à capturer des instants d’harmonie entre l’être humain et le Vivant et nous transmettent le profond respect de la nature qui les anime. Un documentaire envoûtant.