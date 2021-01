"Mortelles Calanques": L’enquête sur la mort d’un plongeur à la Côte d’Azur avec Philippe Bas

Mortelles Calanques met à l’honneur Philippe Bas , Shemss Aubat et Arnaud Binard , entre autres. Un jour, Robin, un plongeur professionnel de 25 ans, ne remonte pas à la surface alors qu’il s’entraîne au plongeon. Il finit par apparaître quelques minutes plus tard inanimé , aucune blessure ni de trace pouvant laisser croire à un choc contre un rocher. Une mort suspecte sur laquelle la gendarmerie locale mène donc l’enquête, et fait appel à Bruno, un ancien nageur de combat militaire , incarné par Philippe Bas. Celui-ci va donc rejoindre l’équipe pour tenter de lever le voile sur ce mystère, non sans apporter sa dose d’humour .

Le tournage s’étant déroulé pendant les mois de septembre et octobre 2020 entre Cassis et La Ciotat, dans le Sud-Est de la France, les acteurs et l’équipe de production ont partagé sur les réseaux sociaux plusieurs clichés de leur aventure dans le sud en cette fin d’année. Sur les comptes Twitter et Instagram de Philippe Bas, on peut le voir s’entraînant à la nage pour se mettre dans la peau de son personnage, ou encore des prises réalisées au bord de la mer :