"Monsieur je-sais-tout", un film touchant avec Arnaud Ducret sur le syndrome d’Asperger

Vincent est interprété par Arnaud Ducret , le père de Parents mode d’emploi mais également humoriste de Stand-up. Il a été choisi par François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard pour sa carrure : Costaud et athlétique , mais également sympathique et touchant , pour être crédible dans la peau d’un ancien footballeur mais également attendrissant dans sa relation avec Léo.

Monsieur je-sais-tout est une comédie dramatique sortie en 2018, réalisée par François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard. Elle est adaptée du roman d’Alain Gillot, La Surface de réparation , paru en 2015. Le film raconte l’histoire de Vincent Barteau , 35 ans, entraîneur de football divorcé. Un jour, il se retrouve contraint à devoir s’occuper de son neveu Léo âgé de 13 ans, autiste Asperger . Cette rencontre aussi singulière qu’explosive va finir par bouleverser l’existence de Vincent et offrir au jeune Léo un autre parcours de vie .

Arnaud Ducret explique avoir revu plusieurs fois le film Rain Man de Barry Levinson, dans lequel un homme noue également un lien avec un membre de sa famille atteint du spectre de l’autisme. En effet, l’objectif de l’acteur était de retrouver le rapport qu’avait Tom Cruise avec Dustin Hoffman . Le jeune acteur Max Baissette de Malglaive s’en est inspiré lui aussi et a également rencontré une jeune femme atteinte du syndrome d’Asperger, afin d’échanger avec elle et ainsi construire le personnage de Léo.

