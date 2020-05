Mission Protection - Transports à haut risque: dangers sur la route

Pendant plusieurs semaines, une équipe de tournage a suivi les convois les plus impressionnants, les plus risqués ou les plus surprenants qui sillonnent nos routes.

D'un côté les mastodontes de l'asphalte pour qui toutes les routes doivent être fermées chaque fois qu'ils circulent, de l'autre les ambulances capables de se frayer un chemin dans les pires embouteillages... On les surnomme " les transporteurs de l'extrême "

Dans cet épisode de " Mission Protection ", vous allez découvrir l'univers étonnant de ces transports hors du commun : déplacement de pièces monumentales du célèbre Airbus A380, migration de l'un des plus célèbres cirques de France - le plus grand convoi de l'hexagone après la caravane du Tour -, protection d'une automobile de collection d'une valeur inestimable ou transport d'animaux rares et livraison de greffons d'organes qui sauveront peut-être une vie, vous saurez tout de ce milieu des forçats de la route où le plus petit incident, la plus petite erreur, peuvent avoir de terribles répercussions.

Un documentaire percutant diffusé sur La Deux le lundi 18 mai à 20h30 et sur Auvio.