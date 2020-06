Mineurs en danger : enquête sur les scandaleuses défaillances de l'aide sociale à l'enfance

Le documentaire "Mineurs en danger" enquête sur les scandaleuses pratiques de l’aide sociale à l’enfance. Un reportage inédit dans l'univers opaque de l'ASE en France, un système censé protéger les enfants, mais qui montre de très grandes défaillances.

70% des enfants placés sortent de l’ASE sans diplôme. 20% sont atteints d’un handicap physique ou mental, un SDF sur 4 est un ancien enfant placé...

Face aux nombreux refus d'interviews, les journalistes se sont infiltrés dans plusieurs foyers de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), partout en France, pour tenter de comprendre ces chiffres accablants. Leur enquête dévoile une réalité stupéfiante. Ils découvrent notamment un personnel non qualifié, recruté sans diplôme, sans contrat, et pire parfois, sans contrôle du casier judiciaire.

Dans ces établissements, les adultes censés encadrer les jeunes sont dépassés, parfois violents. Ils laissent les enfants livrés à eux- mêmes, déscolarisés, sans aucun cadre... Les jeunes filles placées sont souvent la proie de proxénètes. À 13 ou 14 ans, elles fuguent pendant des semaines pour se prostituer dans les hôtels alentours. Maltraitance des enfants confiés, détournement de fonds de la part de dirigeants de foyers... Il arrive que les départements soient informés et n’agissent pas, préférant la loi du silence à la transparence.

Heureusement, certains foyers sont de vrais refuges pour les enfants en danger, délaissés ou maltraités par leur famille. Dans ces structures qui mettent tout en œuvre pour les protéger et les éduquer, les enfants peuvent grandir et évoluer dans de bonnes conditions. Des élus comme la députée Perrine Goulet se battent pour que les choses bougent et que les enfants placés aient les mêmes chances que les autres jeunes.

Un documentaire de Jean-Charles Doria à voir le mercredi 24 juin à 22h50 sur la Deux.