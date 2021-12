"Meurtres sur les îles du Frioul" : escapade policière avec Jérémy Banster et Francis Huster

Côté réalisation, Sylvie Ayme n'en est pas à son premier Meurtres à. La collection l'a d'abord emmenée à Toulouse en compagnie de Lionnel Astier et Camille Aguilar. "C'est très différent car l'intrigue se déroulait dans une petite ville charmante, très jolie ; et c'était un film de tendresse. Ici, c'est un film brutal. C'est la mer qui cogne contre la roche, c'est âpre. C'est un caillou sur lequel rien ne pousse. (...) J'ai donc abordé ce téléfilm très différemment. Je voulais un truc de mecs qui s'affrontent, qui sont en tension ; montrer cette relation tellement difficile qu'on a avec nos parents ou nos enfants. Rien n'est simple. On s'agace, mais on s'aime".

Pour faire vivre à l'écran cette tension filiale, les deux acteurs ont eu recours à un procédé bien particulier : ne pas se parler sur le plateau. "Quand le tournage a commencé, on savait qu'on avait des scènes très dures. On n'a pas fait les idiots de se parler avant. On arrivait donc sur le plateau chacun chargé complètement et c'était incroyable", confie Huster. "On n'a pas surjoué quelque chose dans notre relation. On a laissé le temps faire les choses et elles se sont faites de manière naturelle, ce qui fait que au début du film, on se renifle. Petit à petit, on s'est rapproché dans l'intime, on s'est beaucoup apprécié, et tout ça s'est fait dans la chronologie du film. Rien n'est feint", confirme son acolyte.

Tourné en condition réelle, le film a failli ne pas pouvoir être tourné au Château d'If, décor pourtant majeur de l'intrigue. "Il y avait de la houle, donc on ne pouvait pas accoster. Au dernier moment, on a changé notre plan de travail, car on devait tourner trois jours plus tard. Et puis, finalement on a eu de la chance", raconte la scénariste et réalisatrice qui signe un Meurtres à qui enthousiasmera les adeptes du genre.