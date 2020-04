Meurtre à Alcatraz, un classique des 90's au casting 5 étoiles

En réalité, Young était un braqueur de banque qui avait brutalisé des otages et assassiné un homme en 1933, et il ne fut pas maintenu en isolement dans un cachot et torturé pendant trois ans.

Il a depuis mené une carrière faite de hauts et de bas, entre cinéma, théâtre et télévision. Voici quelques petites infos que vous ignoriez peut-être sur cet acteur charismatique:

En 1995, il a formé un groupe de rock avec son frère aîné, Michael. The Bacon Brothers, composé de 6 musiciens, a enregistré pas moins de 6 albums . Les frères composent, jouent de la guitare, chantent et partent régulièrement en tournée avec leur groupe. Kevin a même composé et chanté pour certains films dans lesquels il a joué.

Kevin Bacon a vu son nom utilisé pour un jeu intitulé The six degrees of Kevin Bacon, et fondé sur le concept du "phénomène du petit monde" appliqué au domaine du cinéma et l'hypothèse selon laquelle chaque acteur peut être relié à lui via ses rôles dans moins de six films.

Le jeu consiste à calculer la " distance " d'un acteur avec Kevin Bacon, soit le nombre de films qui le séparent de cet acteur, et de trouver le " chiffre Bacon " de cet acteur.

Le succès du jeu aux États-Unis a largement contribué à le faire connaître, et il surfe alors sur cette vague pour promouvoir à la fois son groupe de musique et un certain nombre d'actions caritatives.

Lorsqu'un journaliste lui demande quelle pourrait être son épitaphe, il répond : "Je n'ai pas d'Oscar mais au moins j'ai un jeu à mon nom."