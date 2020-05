Meryl Streep dans la peau d’Emmeline Pankhurst dans le film “Les suffragettes”

Londres, 1912. À l’usine comme à la maison, les hommes font la loi et les femmes sont contraintes à la soumission. Dans la blanchisserie où elle travaille, Maud sympathise avec Violet qui la sensibilise au mouvement des suffragettes, des femmes de toutes conditions militant pour le droit de vote, qui se font de plus en plus entendre. D’abord réticente, Maud se laisse gagner par ce vent de révolte et devient une militante active, participant à des actions toujours plus risquées et violentes. Un soir, elle assiste à un discours d’Emmeline Pankhurst, leader des suffragettes, qui appelle à la désobéissance civile. Elle est galvanisée par le charisme de l’oratrice.