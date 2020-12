Meghan et Harry, les vraies raisons de leur départ

En janvier 2020, Meghan et Harry, le couple préféré des Anglais, de la reine d'Angleterre et d'une grande partie du monde, décide de quitter la monarchie. Pourquoi ce départ ? Que s'est-il vraiment passé ? Comment ce jeune et beau couple qui affole les tabloïds du monde entier a pu en arriver là ?

Depuis plusieurs mois et en secret, Amid Scobie et Carolyn Durand, deux journalistes proches de Harry et Meghan, les ont suivis dans leur intimité et ont recueilli toutes les vérités sur cet exil inédit dans l'histoire de la monarchie britannique.

A la suite de cette enquête, les journalistes ont publié le livre "Finding Freedom" ("Libres" en Français), traduit dans 14 langues et qui prendra la 1ère place du classement des best-sellers du Sunday Times. En exclusivité, ces 2 journalistes ainsi qu'une myriade de spécialistes de la famille de royal lèvent le voile sur tous ces mystères et leurs 2 ans d'enquêtes.

Un documentaire de Marianne Maurice à voir sur la Une le vendredi 18 décembre à 22h30 après "Les reines des belges dans "Le temps d'une histoire"