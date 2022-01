Mathilde Seigner : trois rôles qui ont marqué sa carrière

L'actrice est à l'affiche de la nouvelle série Une si longue nuit. Elle y interprète une avocate bourrue, engagée par le jeune Sami, accusé à tort de meurtre et de viol. L'occasion pour nous de revenir sur trois rôles qui ont marqué la carrière de cette comédienne française.

"Rosine" : la révélation critique

Mathilde Seigner n'est pas la première de sa famille à se lancer dans le métier d'acteur·trice. Son grand père, le comédien Louis Seigner, et sa tante, la comédienne Françoise Seigner, sont en effet doyens et sociétaires de la Comédie Française. Sa sœur Emmanuelle est aussi actrice. Mathilde Seigner apparait pour la première fois à la télévision dans la sitcom Cas de divorce et se fait ensuite connaître du grand public dans le long-métrage Le Sourire de Claude Miller, aux côtés de sa sœur. Mais c'est en 1999 que sa performance est pour la première fois particulièrement saluée. Cette année-là, elle joue dans le film Rosine de Christine Carrière. Elle y incarne Marie, une jeune femme de trente ans qui éduque seule sa fille Rosine, une ado de 14 ans qui lui voue un véritable culte. Sa performance lui vaut le prix Michel-Simon.

3 images Mathilde Seigner dans "Rosine". © Les Films du Losange

"Vénus beauté (institut)" : en bonne compagnie

En 1999, elle est à l'affiche de la comédie dramatique Vénus beauté (institut) de Tonie Marshall, aux côtés de la déjà star Nathalie Baye et la jeune Audrey Tautou. Le film remporte quatre Césars et Mathilde Seigner est quand à elle nommée pour le César de la Meilleure actrice dans un second rôle. C'est la deuxième fois qu'elle est nommée dans cette catégorie, la première étant pour sa prestation dans la comédie noire Nettoyage à sec un an plus tôt.

"Camping" : succès populaire

À partir des années 2000, l'actrice enchaîne les rôles et est la tête d'affiche de plusieurs long-métrages tels que La Chambre des magiciennes, Le Cœur à l'ouvrage, et Harry, un ami qui vous veut du bien qui lui vaut une troisième nomination aux Césars. Elle participe aussi à l'acclamé Une hirondelle a fait le printemps avec Michel Serrault, à la comédie Mariages ! de Valérie Guignabodet, et à Palais Royal ! de et avec Valérie Lemercier. En 2016, elle embarque dans l'aventure Camping de Fabien Onteniente. Le film est un énorme succès et la comédienne rempilera pour Camping 2 quatre ans plus tard. Elle y joue Sophie Gatineau, une Nantaise, en couple avec Paul, incarné par Antoine Duléry. Pour l'anecdote, l'actrice a été en couple avec le comédien des années avant le tournage et la sortie du film.

3 images Mathilde Seigner dans "Camping". © 2006/ALICELEO

Aujourd'hui, la comédienne est à l'affiche de la série Une si longue nuit, à voir au rythme de deux épisodes par semaine depuis le dimanche 2 janvier sur La Une, et en replay sur Auvio pendant 15 jours.