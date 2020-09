Martin Weill débarque sur Tipik !

Tipik accueille le magazine de grands reportages baptisé du même nom que son auteur : Martin Weill. Le journaliste parcourt le monde pour parler de notre société, de ses communautés et de ses obsessions. Un rendez-vous tout en images avec des reportages, des rencontres étonnantes et des immersions dans des lieux improbables. Pendant six ans, Martin Weill a été reporter à Quotidien et au Petit Journal. Il a fait plusieurs fois le tour du monde, couvert les conflits armés en Irak et en Syrie, suivi la crise des migrants, enquêté sur les gros bras de l’extrême droite en Europe. Il a interviewé François Hollande, Emmanuel Macron ou encore Donald Trump. Il a été correspondant aux États-Unis pour suivre l’élection américaine 2016. Au programme de Martin Weill : les États-Unis, la Russie de Poutine, la Route de la cocaïne, les théories du complot et le Brésil de Bolsonaro. Martin Weill, tous les mardis à 20h35 dès le 8 septembre sur Tipik.

COVID 19 : LA FIN DE L’AMERICAN DREAM (8 septembre) Cet American Dream, Martin Weill et ses équipes ont pu constater ses forces et ses faiblesses juste avant le début de la crise. De la Californie à la Floride en passant par le Texas, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont réussi leur American Dream. Un immigré iranien devenu milliardaire. Un prophète du Bitcoin, millionnaire à moins de 30 ans. Le roi du pétrole, convaincu que l’or noir sauve le monde. Vous découvrirez aussi le revers de l’American Dream. Cette Amérique où les inégalités n’ont jamais été aussi fortes, les services publics si défaillants. À tel point que beaucoup, dans la classe moyenne, n’ont plus les moyens de se soigner. Aujourd’hui plus que jamais une question se pose : serait-ce la fin du rêve américain ?

LE GRAND COMPLOT (15 septembre) Pour ce deuxième numéro, Martin Weill nous plonge dans l'univers des complotistes. Attentats du 11 septembre, conquête spatiale... Pour eux, le monde qui nous entoure ne serait que mensonges et manipulations. Entre fake news et intox, leurs théories complotistes se propagent à toute vitesse sur les réseaux sociaux. À tel point qu'aujourd'hui, huit Français sur dix déclarent croire à au moins une théorie du complot. Des États Unis à l'Afrique du Sud, Martin Weill et ses équipes ont essayé de comprendre comment ces théories naissent, se nourrissent et se répandent. Un voyage passionnant et inquiétant dans la galaxie complotiste.