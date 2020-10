Marc de Suarez confie ses émotions musicales dans Label

Marc de Suarez et Julien Michel - Sunday with a flu' - The Voice Belgique - 25/04/2017 Unis par la passion pour la musique et la guitare, Julien et Marc étaient destinés à vivre une belle aventure. Dès les Blinds, Marc tombe sous le charme de la voix et du style de Julien. Il l'accompagnera ainsi, pendant toute la compétition, lui faisant confiance dans ses choix musicaux. 'Sunday with a flu' est une chanson du Français Maxim Nucci, plus connu sous le pseudonyme de Yodelice. Sortie en 2009, le titre apparaît sur l'album Tree of Life. À savoir également que le clip de 'Sunday with a flu' a été réalisé par Guillaume Canet, un grand ami du chanteur. Yodelice apparaîtra même dans le film de Canet, 'Les petits mouchoirs', dans lequel il interprète une autre chanson, 'Talk To Me'. Yodelice remportera une Victoire de la musique dans la catégorie "Album révélation de l'année".