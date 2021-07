"Madonna, la vraie histoire" : sur les traces du passé de la superstar

Madonna, la vraie histoire (Extrait) - Qui est-elle vraiment ? Découvrez sa personnalité ! -... Madonna est l'une des plus grandes icônes pop et la chanteuse la mieux payée de tous les temps. Mais qui est-elle vraiment? Ce documentaire nous emmène à la découverte de la personnalité de Madonna, sa famille - le décès de sa mère à l'âge de 5 ans qui la marquera beaucoup - son exubérance, son désir précoce de séduire et aussi de choquer. "Madonna : la vraie histoire" révèle également son rapport à la religion, à la spiritualité, à la maternité, à la sexualité, son rapport aux hommes, ses guerres d'ego avec ses nombreux amants, sa première rencontre avec Sean Penn et les paradoxes qui l'habitent. Pour terminer, ce documentaire lève le voile sur son rapport à l'âge et à son corps, sa quête de jeunesse éternelle et l'éventuelle relève de sa fille Lourdes.