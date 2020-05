"Madame B, histoire d'une Nord-Coréenne", portrait d'une femme en fuite

Vendue par ses passeurs à un fermier pauvre chinois, Madame B devient sa femme. Pour gagner sa vie, elle enchaîne les petits trafics et devient à son tour passeuse . Après avoir été plus de 9 ans éloignés de ses enfants restés en Corée du Nord, elle décide avec l’approbation de son mari chinois de réunir sa famille en Corée du Sud. S’ensuit un périple dangereux de plusieurs milliers de kilomètres pour arriver jusqu’à Bangkok en Thaïlande. Elle pourra alors être volontairement expulsée vers la Corée du Sud par avion, dans le cadre d’un accord de retour au pays des " nouveaux arrivants nord-coréens ". Malheureusement, le service des renseignements sud-coréen s’en mêle, déjouant les plans de Madame B.

"Madame B, histoire d’une Nord-Coréenne", - © Tous droits réservés

Le réalisateur sud-coréen Jero Yun a rencontré Madame B via un réseau de passeurs avec lequel il a passé du temps lors de ces travaux précédents (Looking for North Koreans). Hébergé dans sa ferme (chez son mari chinois) pendant plusieurs semaines, elle lui a raconté son histoire fascinante. Petit à petit, elle est devenue le personnage principal du film. Le réalisateur a confié avoir ressenti un réel besoin de partager un point de vue différent sur les Nord-Coréens, " ses frères ennemis ".

Des images recueillies parfois dans l’urgence, caméra à l’épaule traduisent la réalité des clandestins en fuite obligés de se dissimuler. Avec ce documentaire, Jero Yun nous livre un portrait fort et riche de contrastes, comme son héroïne.