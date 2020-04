Louis de Funès, l'art de l'humour

L'humour de Louis de Funès n'est pas dû uniquement à sa gestuelle , il a su marier dans son jeu plusieurs formes comiques qui ont fait son succès :

Bien sûr, les capacités du comédien à mimer et à faire des grimaces sont les principaux aspects de son humour. Beaucoup de ses mimiques et grands gestes sont très proches des gags de dessins animés, comme on peut le voir dans cet extrait du film "Oscar" d'Edouard Molinaro.