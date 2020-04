Louis de Funès et le cycle "Le gendarme" comme remède contre le confinement

La Une vous propose de vous replonger dans les célèbres films “Le Gendarme” avec Louis Funès. Quoi de plus agréable que de retrouver son fabuleux jeu d’acteur et ses mimiques inoubliables rehaussés par une bande de gendarmes hilarants pour se changer les idées.

Le cycle consacré aux aventures du maréchal des logis Cruchot et sa brigade de gendarmes débonnaires démarre en force le vendredi 17 avril avec “Le Gendarme de St Tropez”. C’est avec plaisir que l’on retrouve l’acteur mythique Louis de Funès dans cette série de six films à revoir sans modération tous les vendredis sur La Une.

"Le gendarme et les gendarmettes" © 2000/SOURCE RTBF

Chaque année et avec plaisir vous retrouvez le cycle “Le gendarme” à la télévision. En cette période de confinement, c’est le moment idéal pour se refaire tous les films puisque vous avez un peu plus de temps qu’habituellement. Et pourquoi ne pas le consacrer au gendarme Cruchot et à toute sa bande ?