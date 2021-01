"Liés pour la vie" : un téléfilm inédit avec Laëtitia Milot

Laëtitia Milot est une actrice française, star des séries Plus belle la vie ou encore Olivia, mais également une écrivaine. En effet, Liés pour la vie est déjà son deuxième roman adapté en téléfilm dans lequel elle tient le premier rôle. Une polyvalence impressionnante.

Laëtitia Milot, la star de Plus belle la vie et d'Olivia a plusieurs cordes à son arc. En effet, en plus de jouer dans plusieurs séries et longs-métrages, elle est également écrivaine. En 2013, elle publiait son premier roman : On se retrouvera. Deux ans plus tard, il était adapté en téléfilm dans lequel elle tenait le rôle principal. Une formule gagnante puisque celle-ci se répète en 2017 lorsqu’elle publie son deuxième roman Liés pour la vie, lui aussi adapté en téléfilm en 2020 dans lequel elle tient également le rôle principal. Celui-ci raconte l’histoire d’une championne d’équitation dont la vie va basculer le jour où elle est renversée par une voiture et perd l’usage de ses jambes. Après avoir tout perdu, elle tente de se reconstruire, lorsqu’elle rencontre Marc, un homme brisé par la vie.