Les Tuche, les raisons du succès !

Au site Allo Ciné, le réalisateur Olivier Baroux déclarait: " On n'avait absolument pas idée de faire le 2 quand on a tourné le 1. C'est assez rare déjà d'imaginer une suite lorsqu'on tourne un film. C'est le public qui a décidé, en fait. Quand on a vu l’engouement, quand on a entendu les gens nous dire ‘je le regarde une fois par mois avec mes enfants, je connais les répliques par cœur’. Sur Internet, des gens s’amusent à faire des remix avec les meilleures répliques du film. Tout ça, ce sont des signes qui vous disent que les gens se sont complètement appropriés le film et ça devient un objet familial."

Dans ce deuxième opus, on retrouve évidemment Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty pour incarner Jeff et Cathy Tuche.