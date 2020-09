Les Simpson : Pourquoi Homer est-il devenu chauve ?

Les Simpson débarquent sur Tipik ! Véritable icône de la pop culture et de toute une génération, la série animée créée par Matt Groening a conquis le monde avec son humour corrosif. 30 saisons plus tard, Homer et les bonshommes jaunes attachants de Springfield continuent à rassembler des fans de tous les âges dans le monde entier. Multirécompensée, cette satire du mode de vie américain suit le quotidien de la famille Simpson, stéréotype de la classe moyenne. On retrouve Homer, le père naïf et maladroit qui a deux passions : regarder la télé et boire des bières ; Marge, la mère attentionnée qui ne supporte pas de le voir se saouler à longueur de journée ; Lisa, la petite surdouée ; Bart, le sale gosse qui enchaîne les bêtises ; et Maggie, la petite dernière qui ne sait pas encore parler.