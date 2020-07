"Les secrets" : Découvrez la mini-série policière tournée en Ardèche

L’histoire suit Sarah, son mari Alex et leur fils Paul en vacances dans la famille d’Alex, les Aguze. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils s’aiment, la vie leur appartient. Jusqu’au drame. Un matin, le corps d’Alex est retrouvé en bas d’une falaise. Conclusion de l’enquête : Suicide. La vie de Sarah s’écroule. De retour à Lyon, Sarah, pétrie de chagrin, ne comprend toujours pas ce qui a poussé son mari à commettre l’irréparable. Jusqu’à ce qu’elle reçoive une lettre qui vient d’Ardèche. Une lettre d’amour passionnée d’une inconnue, Inès, à son mari. Sarah prend alors une décision : il faut qu’elle retrouve cette femme. C’est peut-être sa seule chance d’obtenir les réponses aux questions qui l’obsèdent. De retour chez les Aguze, à la recherche d’Inès, Sarah se lance dans une quête qui l’entraîne bien plus loin qu’elle l’aurait imaginé. Entre disparitions inquiétantes, mystères venus du passé, meurtres et couples désunis, chaque membre de la famille cache de lourds secrets. Y compris son mari !