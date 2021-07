Les récits poignants des témoins de l'holocauste et de la colonisation : "Nous sommes là pour raconter ce que vous avez fait"

Simon Wiesenthal était dans le camp, à Auschwitz. Il portait sa veste de pyjama. Il faisait froid. À Auschwitz, il peut geler jusqu’à moins 25 degrés. Et le caporal Merz est venu vers lui. Et de manière cynique et sadique, Merz lui a demandé :

Si tu survis à ceci et, qu’un jour, tu rentres libre chez toi, que leur dirais-tu ?

Oui… Wiesenthal trouvait que c’était une question étrange venant d’un SS. Il avait un peu peur de répondre. Peur de donner la mauvaise réponse. Mais il a quand même répondu :

Eh bien, je crois que je dirai la vérité.

Et le Rottenführer SS Merz répondit :

Si tu devais un jour être libéré, et si tu devais un jour rentrer chez toi, quand bien même, les gens ne te croiront pas.

Mais, Rottenführer SS Merz, nous avons survécu, nous, les enfants de l’Holocauste. Nous sommes là pour raconter ce que vous avez fait.

- Norbert Vos

Les enfants de l’Holocauste, ce sont les témoignages poignants de ceux qui l’ont vécu, qui l’ont vu de leurs propres yeux. Ceux qui ont survécus. Ceux qui n’oublieront jamais et qui ne veulent pas que le monde oublie. Ce sont Norbert Vos, Eva Fastag, David Wagman, Shaul Harel, Paul Sobol, Anna Erlich Libermann, Michel Kichka, Betsy Sobol, Malka Koretzki, Regina Sluzny, David Teszler, Patricia Ramet.

C’est le récit de la peur, de l’horreur, de l’Holocauste. Sept épisodes racontent ce qui s’y est passé, chacun mettant en lumière un angle différent. Redécouvrez l’histoire de la Belgique, non pas à travers des livres, des chiffres, mais à travers des récits humains.