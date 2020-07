Les recettes de Leslie : Tataki de bœuf aux fraises

Le tataki, c’est une recette d’origine japonaise qui consiste à saisir à feu vif du bœuf ou du thon, avant de le mariner. Ultra pratique quand on reçoit du monde, puisque vous pouvez facilement préparer le plat le jour avant, le laisser mariner et juste venir le trancher au moment de déguster. Un régal je vous promets. On dit même que l’essayer, c’est l’adopter !

Ingrédients pour 4 personnes :