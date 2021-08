Les piliers de l’humour belge au programme de votre été !

Ce sont de grands habitués du Festival International du Rire de Rochefort, et cette affection est réciproque.

Cet été, à l'occasion des 40 ans du Festival, ces artistes, véritables piliers de l'humour, sont mis à l'honneur dans le programme "Laissez-moi rire".

Une manière de vous embarquer dans des univers déjantés et très éclectiques, que vous connaissez, mais qui se renouvellent sans cesse..

Après cinq participations au FIRR, en 2009, 2010, 2012, 2013, et 2014, découvrez, sous un autre angle, Pierre Theunis et Betty La Ferrara, dès le jeudi 5 août sur Auvio.

Il est probablement l'un des plus fidèles du Festival avec pas moins de sept participations, en 1895, 1992, 2000, 2004, 2007, 2010 et 2018. Ce jeudi 12 août, Bruno Coppens, vous emmène dans son monde grâce à la magie d'Auvio.

Cet amoureux des mots sera aussi en spectacle le 7 août à Braine-Le-Comte (dans le cadre des "Caravanes du rire”), le 26 août, au Théâtre le Public avec “Je mène une vie scène”, le 18 septembre au Whall - Woluwé St Pierre, le 25 septembre à Gouvy, le 18 octobre au Forum de Liège (dans le cadre du FIRL), le 4 décembre à l'ULB avec "le Carnaval des animaux" et le 12 février 2022 au Centre Action-Sud de Nismes-Viroinval. Plus d'infos sur son site internet.

Olivier Laurent, connait bien la scène du centre culturel des Roches, puisqu'il a foulé ses planches, à quatre reprises, en 2000 2002 2008 et 2011. Le lundi 16 août, l'imitateur remonte sur cette scène pour vous surprendre à nouveau.

Retrouvez-le, en chair et en os, le 20 août à Seraing, les 28 et 29 août à Verviers, Les 16, 17 et 18 septembre à Gand, les 15, 16 et 17 octobre – Comédie Centrale à Liège, le 5 novembre à Anthisnes et le 6 novembre à Arlon. Plus de dates et d'infos sur son site internet.

Les Indésirables, pourtant désirés à trois reprises par le FIRR, en 2000, 2006 et 2008, vous donnent rendez-vous le lundi 13 septembre sur Auvio.

Le duo sera sur scène avec le spectacles "Comment comprendre les femmes" en octobre et novembre 2022 à la Comédie Centrale de Liège et de Charleroi.

Retrouvez aussi Marc Andréini, avec "Le petit vieux qui ne voulait plus jouer du violon", le 5 novembre au Théâtre de Liège.

Le duo burlesque Elsatic et Francesca vous donnent rendez-vous sur Auvio, le jeudi 16 septembre et le célèbre mime, Joseph Collard, le jeudi 23 septembre.

Elsatic sera en représentations le 21 octobre au Centre Culturel des Chiroux à Liège (dans le cadre du FIRL), les 18 et 19 mars 2022 au Centre Culturel de Herve, et le 3 avril au Festival du Rire de Bastogne.

La 40ème édition du Festival se tiendra du 29 septembre au 16 octobre 2021 avec notamment Virginie Hocq, Arnaud Tsamère, Jérémy Ferrari, les Frères Taloche, Mathieu Madenian, Pierre Theunis et Betty La Ferrara, et bien d'autres!

Infos et réservations sur le site du FIRR.