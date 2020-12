"Les passionnés de la Terre" : Armelle et Gérald vous proposent une émission spéciale dédiée aux agriculteurs

COVID oblige, la plus grande foire agricole wallonne n’a pas eu lieu cette année. Prenant ses responsabilités, la Foire de Libramont a décidé, en avril dernier de renoncer à son événement annuel. Qu’à cela ne tienne, les organisateurs ont tenu à soutenir le monde rural en décernant leurs Coqs de cristal et prix aux agriculteurs de valeur . En tout, douze lauréats que la RTBF a choisi, elle aussi, de mettre en valeur à travers une émission spéciale " Les passionnés de la terre " pilotée par deux amoureux du terroir et des produits de bouche, Armelle Ghyssens et Gerald Watelet, ce 26 décembre sur La Une.

Dès le premier confinement, ces hommes et ces femmes, nos agriculteurs, se sont démenés pour répondre à la demande accrue des consommateurs en produits locaux. Tout à coup, le circuit court a retrouvé ses lettres de noblesse et montré le rôle qu’il pouvait jouer dans l’approvisionnement direct en produits de saison.

Si, à quelque chose malheur est bon, alors la crise sanitaire que nous traversons a permis à bon nombre de citoyens de se rapprocher des agriculteurs, ces hommes et ces femmes qui nous nourrissent. Contraints par le confinement à rester chez nous, nous avons été nombreux à découvrir le circuit court, seule balade officiellement autorisée puisqu’il s’agissait de rencontrer un besoin vital : s’alimenter.

A défaut de pouvoir fêter en large comité l’an neuf, invitons à notre table des produits locaux de qualité, c’est le message qui sous-tend cette remise de prix maintenue par la Foire de Libramont et ses partenaires (APAQ-W et Accueil Champêtre en Wallonie), soucieux d’accompagner les agriculteurs dans leur adaptation à un monde plus durable. Des hommes et des femmes qui luttent chaque jour pour assurer, non pas notre autonomie alimentaire, nous en sommes loin, mais un ancrage local en circuit court, un lien indispensable entre nous et la terre, entre nous et tout le vivant dont nous dépendons.

En Wallonie, 735 000 ha de terres sont encore dédiés à l’agriculture (mais continuent d’être grignotés chaque année au profit de l’immobilier). Dire que ces terres sont complètement aux mains des agriculteurs serait mentir. L’industrie agro-alimentaire a imposé ses lois (monoculture, intrants,…) à de nombreux agriculteurs et l’on estime aujourd’hui à près de 70% le nombre de fermes qui ont disparu en 40 ans. C’est dire si les prix décernés par la Foire de Libramont et ses partenaires récompensent des résistants, des résilients, des innovateurs au chevet de notre terre nourricière malmenée par la mondialisation et son implacable course au profit sur un bien de première nécessité : l’alimentation.

Payons-nous toujours le juste prix pour les produits que nous mettrons sur nos tables ? Non. Les agriculteurs et agricultrices primés sont ceux qui ont repris leur avenir en main, non seulement en pratiquant le circuit court mais aussi en se diversifiant. Nous pouvons les mettre à l’honneur et rendre à ceux qui produisent localement des produits de qualité, la reconnaissance qu’ils méritent, et à leurs yeux, c’est inestimable. C’est aussi l’opportunité de payer le prix juste pour une alimentation saine. Allons à leur rencontre, apprécions leur travail et leurs produits, la fête n’en sera que plus belle, c’est le message de l’APAQ-W.