Les oscars d’Hollywood sont trop blancs ou la rébellion des minorités

Il y a 5 ans, sur Twitter est apparu le hashtag #oscarssowhite (oscars si blancs), afin de dénoncer le manque de diversités à la Cérémonie des oscars. Mais cette petite statue ne représente que la cerise sur un gâteau dont les parts sont très mal partagées. Les minorités de toutes origines protestaient, à ce moment-là, contre leur manque de représentation au cinéma, et ce n’était absolument pas la première fois.

La statue des oscars à Hollywood © AFP or licensors

En 2016, pour la deuxième année consécutive, seulement des acteurs blancs ont été nominés pour être dans la course aux oscars. Certaines des plus grandes stars hollywoodiennes ont alors décidé de boycotter la cérémonie. Parmi ceux-ci, Spike Lee ou encore Will Smith.

Cet évènement n’est pas le seul à avoir eu un impact sur les oscars. La contestation date du début de l’histoire du 9e art. Les revendications des minorités mal personnifiées à l’écran naissent presque instantanément au même moment que le cinéma. Qu’il s’agisse de Noirs, Latinos, Amérindiens, ou encore d’autres, ils se sont tous battus pour une meilleure incarnation de leur couleur et culture, que ce soit devant ou derrière la caméra.

Et ce ne fut pas facile, parce que dès les premiers tours de manivelles, le cinéma était plus blanc que blanc et les dirigeants, à Hollywood, ont mis du temps à entendre les protestations des laissés pour compte.