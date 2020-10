"Les Ondes du souvenir", un téléfilm au milieu d’une usine sidérurgique abandonnée

Environs de Longwy, une usine sidérurgique abandonnée, sous les verrières brisées, des jeunes jouent aux explorateurs ; la grille d’un vieux conduit de ventilation finit par céder, laissant apparaître un squelette dissimulé à l’intérieur.

Clara, Guillaume et François démarrent leur enquête : le corps est rapidement identifié, il s’agit d’Hervé Chaumont, ancien ouvrier sidérurgiste, militant syndical et l’un des bénévoles de la radio libre "Lorraine cœur d’acier", voix de la contestation ouvrière, au tournant des années 70-80. Quelques jours plus tard, deux autres anciens sidérurgistes et membres de la radio, sont assassinés à leur tour.