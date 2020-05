Les naufragés, un buddy movie avec Daniel Auteuil et Laurent Stocker dans votre séance VIP

À la veille des fêtes de fin d'année, Jean-Louis Brochard (Auteuil), escroc de la finance obligé de fuir aux Caraïbes, et William Boulanger (Stocker), teinturier ingénu largué par sa femme, sont bloqués à l'aéroport de l'île britannique de Tortola en raison de l'arrivée imminente d'un ouragan. Tous les vols pour l'Amérique du Sud sont annulés, mais qu'à cela ne tienne, Boulanger avait affrété un petit avion privé pour son voyage de noces et Brochard sait piloter. Le coucou est bientôt pris dans une terrible tempête au-dessus de l'océan. Quand Brochard émerge, il se croit seul sur une île déserte. Mais Boulanger est toujours là, et vivant !

"Les naufragés" est ce qu'on appelle un buddy movie. Mais au fait, c'est quoi, un buddy movie?

Le buddy movie, que l'on peut traduire par "film de potes" est un genre cinématographique qui consiste à placer dans le scénario deux personnages (ou plus) très différents, voire aux antipodes l'un de l'autre, et qui se voient obligés de "collaborer".

Le cinéma en regorge, et depuis longtemps. En France, on peut citer "La traversée de Paris" avec Gabin et Bourvil, dès 1956. Depuis, des dizaines de buddy movies ont été tournés, parmi lesquels "La grande vadrouille", "Les valseuses", "Marche à l'ombre" ou les comédies de Francis Veber comme "la chèvre" et "Le dîner de cons".

Aux Etats-Unis, c'est surtout depuis les années 80 que les buddy movies fleurissent: "48 heures", avec Eddie Murphy et Nick Nolte, les "Armes fatales" avec le duo incarné par Mel Gibson et Danny Glover sont des prototypes du genre. "Men in black", "Very bad cops" ou dans un autre style, "Thelma et Louise" font aussi partie de cette longue liste non-exhaustive.

