"Les naufragés" : Daniel Auteuil joue un escroc cynique

À la veille des fêtes de fin d’année, Jean-Louis Brochard, escroc de la finance obligé de fuir aux Caraïbes, et William Boulanger, teinturier ingénu largué par sa femme fraîchement épousée, sont bloqués à l’aéroport de l’île britannique de Tortola en raison de l’arrivée imminente d’un ouragan. Tous les vols pour l’Amérique du Sud sont annulés, mais qu’à cela ne tienne, Boulanger avait affrété un petit avion privé pour son voyage de noces et Brochard sait piloter. Le coucou est bientôt pris dans une terrible tempête au-dessus de l’océan. Quand Brochard émerge, réveillé par le clapotis des vagues, il se croit seul sur une île déserte. Mais Boulanger est toujours là, et vivant. Ils vont devoir cohabiter sur une île déserte.